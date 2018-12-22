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مقتل ما لا يقل 22 شخصا فى انفجارين قرب القصر الرئاسي الصومالي

مقديشيو - د ب أ
نشر فى : السبت 22 ديسمبر 2018 - 8:44 م | آخر تحديث : السبت 22 ديسمبر 2018 - 8:44 م

ذكرت الشرطة الصومالية، أن 22 شخصا على الأقل قتلوا في هجومين بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشيو وأعلنت جماعة الشباب الإسلامية المتطرفة مسؤوليتها عنهما.

وقال ضابط الشرطة أحمد باشان، إن أكثر من 30 آخرين أصيبوا في التفجيرين التي وقعت صباح اليوم السبت.

وأشار إلى أن العديد من عناصر الشرطة وصحفي صومالي بارز والكثير من المدنيين كانوا من بين القتلى.

ونجا نائب عمدة مقديشيو، محمد عبدالله، من الهجوم ولكن قال إن العديد من حراسه الشخصيين قتلوا. وأضاف أن نائبا برلمانيا صوماليا أصيب.

وانفجرت مركبة مفخخة عند نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من المسرح الوطني الساعة 0930 صباحا تقريبا (0630 بتوقيت جرينتش)، ما ألحق أضرارا بالمباني المجاورة وارتفعت سحابة سوداء في الأجواء.

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