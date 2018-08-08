كندا تنتقد بشدة الاعتقال التعسفي لاثنين من مواطنيها في الصين

قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند أمس الجمعة، إن كندا "قلقة للغاية من الاعتقال التعسفي" لمواطنين كنديين اثنين في الصين، داعية إلى الإفراج عنهما فوراً.