السبت 22 ديسمبر 2018 1:25 ص القاهرة القاهرة 15.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

كندا تنتقد بشدة الاعتقال التعسفي لاثنين من مواطنيها في الصين

مونتريال - (د ب أ)
نشر فى : السبت 22 ديسمبر 2018 - 12:22 ص | آخر تحديث : السبت 22 ديسمبر 2018 - 12:22 ص

قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند أمس الجمعة، إن كندا "قلقة للغاية من الاعتقال التعسفي" لمواطنين كنديين اثنين في الصين، داعية إلى الإفراج عنهما فوراً.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك