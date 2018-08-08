كندا تنتقد بشدة الاعتقال التعسفي لاثنين من مواطنيها في الصين

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قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند أمس الجمعة، إن كندا "قلقة للغاية من الاعتقال التعسفي" لمواطنين كنديين اثنين في الصين، داعية إلى الإفراج عنهما فوراً.