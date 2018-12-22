«الدفاع الأفغانية» تعلن مقتل 54 مُسلحًا في عمليات منفصلة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيانٍ لها، اليوم السبت، عن مقتل 54 مُسلحًا في عمليات منفصلة نفذتها قوات الدفاع الأفغانية بالاشتراك مع القوات الأمنية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر البيان، الذي أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية أن العمليات تم تنفيذها بالتعاون مع الدعم الجوي القريب لقوات التحالف المتمركزة في أفغانستان.

كما أضاف أن 29 مُسلحًا قُتلوا إلى جانب إصابة 9 آخرين في إقليم غزنة، كما قتل 19 مُسلحًا وأصيب 7 في إقليم فارياب شمال أفغانستان.

وأشار البيان إلى أن القوات الأفغانية نفذت عملية لها في إقليم فرح، مما أسفر عن مقتل 6 مُسلحين، إلى جانب عملية أخرى في إقليم هلمند أسفر عنها إصابة إثنين من العناصر المُسلحة.

ولم تعقب الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، ومنها حركة طالبان، على البيان بعد.