مقتل 17 إثر تصادم شاحنة بحافلة صغيرة في نيروبي

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لقي 17 شخصا حتفهم بعد حادث سير خطير في كينيا اكتسحت فيه ناقلة بترول سيارة صغيرة لنقل الركاب (ميني باص).

وقال متحدث باسم قوات الإنقاذ في مستشفى سان جون إن الشاحنة التي تنقل الوقود اكتسحت الحافلة الصغيرة مساء أمس الجمعة عند بلدة ويبوي غرب البلاد.

كانت الحافلة الصغيرة تقف على جانب الطريق بينما كان ركابها يهبطون منها.

تستخدم الحافلات الصغيرة في كينيا كوسائل للنقل العام ويطلق عليها ماتاتوس.

وقال المتحدث إن ركاب الحافلة الصغيرة بالإضافة إلى أحد المارة توفوا في الحادث.

ولم يتضح على الفور أسباب وقوع الحادث.