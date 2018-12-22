ذراع صناعي هدية رأس السنة لفتاة بريطانية فقدت يدها وهي في الرحم

أيام قليلة ويبدأ عام جديد، وفي ليلة رأس السنة وحتى قبلها يتمنى الكثير من الأشخاص أشياء يودون أن تتحقق فيما بعد، وهناك أشياء قد نرى أنه من المستحيل أن تتحقق، مثلما حدث مع الطفلة إيفي لامبرت البالغة من العمر11 عاما، من بلدة هيدرسفيلد، التي فقدت يدها اليسرى أثناء وجودها في الرحم، ولم تتخيل أنها من الممكن أن تعود يدها سليمة كما كانت، إلى أن حدثت المعجزة، حسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ولدت إيفي لامبرت، دون يدها اليسرى بسبب حالة تسمى متلازمة الفرقة الأمنيونية، التي تصيب حوالي واحد من كل 1200 ولادة في جميع أنحاء العالم، حيث تلتف الألياف حول أوتار الأطراف في الرحم، وتقطع إمدادات الدم.

لم يكن لإيفي الحظ في تجاربها مع الأطراف الاصطناعية وهي في عمر 8 سنوات، فلم تسمح لها العيش بطريقة طبيعية، وكانت تعاني من صعوبة اللعب مع الأطفال فالتزمت الصمت، وكان أصدقاؤها بالمدرسة يساعدونها في حمل أغراضها.

كان كل من يلتقي بها ينظر إليها نظرة تحمل الشفقة، وهناك من كان يحدق بذراعها، ومع مرور الوقت استطاعت الصمود، ومواجهة التساؤلات بدعابة في بعض الأحيان وتقول: «إن القرش قد أكلها»، على الرغم من أن فقد ذراعها لم يكن عائقا يحول عن تحقيق حلمها، فقد تمكنت من احتراف السباحة، والحصول على الميداليات البرونزية والفضية في بعض مسابقات السباحة المحلية.

وفي يوم سجلت عائلة إيفي، بياناتها مع إحدى الشركات وتسمى «Open Bionics»، بعد أن سمعوا عنها في إحدى المؤتمرات المنظمة خصيصا للعائلات التي لديها أطفال يفقدون أحد أطرافهم في شهر أبريل الماضي، ولكن سرعان ما نُسي الأمر من قبل العائلة.

وفي ديسمبر الجاري، حصلت الأسرة على دعوة من قبل الشركة يذكر فيها أن إيفي قد تم اختيارها للاستفادة من متبرع مجهول يتعاون مع الشركة بانتظام لمساعدة الأطفال، وكانت المفاجأة إمدادها بذراع إلكتروني.

غمرت الفرحة قلب إيفي وعائلتها فلم تكن تتخيل أنه في يوم ما ستستطيع العيش بشكل طبيعي، فقد كان الذراع الإلكتروني يشبه في استخدامه اليد الطبيعية وتستطع تحريكها بمهارة فائقة.