الرئيس الفرنسي يزور قواته في تشاد

بدأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة لقوات بلاده في تشاد قبيل حلول أعياد الميلاد.

وذكر قصر الإليزيه، اليوم السبت، في باريس على موقع تويتر أن ماكرون أجرى أولا مباحثات مع نظيره التشادي إدريس ديبي.

وأفاد القصر أن ماكرون / 41 عاما/ سيزور جنوده المتمركزين في تشاد والمشاركين في عملية "برخان" لمكافحة التمرد في منطقة الساحل الأفريقي، ويبلغ قوام هذه القوة ألف جندي يتمركزون في نجامينا.

خصصت فرنسا لهذه العملية الموجهة ضد المتطرفين الإسلاميين في المنطقة حوالي 4500 جندي مقسمين على عدة دول في الساحل الأفريقي.

كان ماكرون أكد قبل عدة أيام لنظيره رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، في باريس أنه سيواصل دعم بلدان المنطقة في كفاحها ضد الإرهاب.