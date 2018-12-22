مشروع لإعادة الأسماك للروافد العليا للأنهار في أسكتلندا

يجري العمل في مشروع ضخم يهدف إلى إعادة الأسماك إلى الروافد العليا لنهر "ألموند" بغرب منطقة لوثيان التاريخية في اسكتلندا لأول مرة منذ 200 عام.

ويجري تشييد المنحدر الصخري عند جسر "هاودن" في ليفنجستون" كجزء من محاولة لتجديد المخزون السمكي في نهري "ألموند " و "أفون".

وأشارت شبكة (بي بي سي) البريطانية إلى أن المشروع المعروف باسم "ريفر لايف" سيكون الأول من نوعه في اسكتلندا وسيكون أكبر المنحدرات الصخرية في المملكة المتحدة، ومن بين الأسماك التي سيجتذبها المشروع سمك السلمون والسلمون المرقط واللمبري للعودة إلى أراضي التبويض في الروافد العليا للأنهار.