احتجاب صحيفة يابانية في البرازيل بعد 72 عاما

تحتجب صحيفة "ساو باولو شيمبون" الصادرة باللغة اليابانية في مدينة ساو باولو بالبرازيل بعد 72 عاما من ظهورها.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) على الإنترنت أن صحيفة "ساو باولو شيمبون" كانت رائدة في عالم الرأي في البرازيل التي تضم أكبر تجمع لليابانيين في الخارج، ولكنها عانت من انخفاض حاد في المبيعات في السنوات الأخيرة بسبب شيخوخة القراء من أصل ياباني وانخفاض استخدام اللغة بين اليابانيين في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وتأسست صحيفة "ساو باولو شيمبون" في 12 أكتوبر عام 1946، ومن المقرر أن تكون آخر طبعة للصحيفة في أول يناير المقبل.