تراجع أعداد المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا

جرى تنظيم مظاهرات متفرقة في فرنسا أمس الجمعة واليوم السبت، في إطار احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وتجمع نحو مئة شخص في ستراسبورج فوق جسر أوروبا بالقرب من الحدود الألمانية اليوم السبت، ما تسبب في اضطراب مؤقت لحركة المرور حتى وصول قوات الأمن، حسبما أعلنت إذاعة "فرانس إنفو".

وفي مدينة بيربينان جنوبي البلاد، توفي سائق عمره 36 عاما متأثرا بإصاباته بعدما صدم شاحنة كانت تشارك في الاحتجاجات مساء أمس، وتباطأت حركة المرور على طريق سريع جنوب غربي فرنسا بالقرب من الحدود مع إسبانيا، وبدا أن المظاهرات الجارية في مختلف أنحاء البلاد فقدت الزخم في الأسابيع الأخيرة.

وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" أمس الجمعة، مشروع قانون بشأن حزمة انفاق تهدف إلى تهدئة محتجي السترات الصفراء، ويتضمن القانون الجديد إعفاء مقابل ساعات العمل الإضافي من الضرائب بدءا من العام المقبل، وإعفاء 70% من أصحاب المعاشات من زيادة كانت مقررة في الرسوم الإلزامية للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة 100 يورو شهريا لأصحاب الأجور الدنيا.