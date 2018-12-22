سول تعيد بحارة من كوريا الشمالية إلى بلادهم

قالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية اليوم السبت إنها أعادت ثلاثة بحارة كوريين شماليين، وجثة، إلى كوريا الشمالية عبر قرية "بانمونجوم" الحدودية.

ونقلت شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم عن مكتب الناطق باسم الوزارة في سول القول إن هؤلاء كانوا على متن سفينة كورية شمالية رصدتها كوريا الجنوبية في البحر الشرقي أمس الأول الخميس، حيث كانت تواجه مشكلات.

وأخطرت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الجمعة الجانب الشمالي لاستلام الأفراد والرفات، وتم نقلهم إلى كوريا الشمالية صباح اليوم السبت.

ووفقًا لمصدر عسكري، أرسلت السفينة إشارة استغاثة إلى قارب قريب منها، بينما كانت تنجرف في البحر الشرقي.

وأرسلت البحرية الكورية الجنوبية المدمرة "كوانج جيتو" إلى الموقع لإنقاذ السفينة الكورية الشمالية.