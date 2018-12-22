عشائر عراقية تطالب الحكومة الجديدة بالعمل على إعادة النازحين

طالب مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، الحكومة العراقية الجديدة بالعمل على إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم.

وقال الشيخ خميس ناجي جبارة رئيس المجلس، في بيان اليوم: بعد أن تحققت الانتصارات واحتفل الشعب العراقي بسحق عصابات داعش الإرهابية في كل أنحاء العراق، وأنهى وجودهم في المدن والقرى والقصبات، فإنه أصبح من واجب الحكومة إرجاع أهلها إلى منازلهم، لتكون عودتهم ثمرة النصر الذي تحقق على أيدي الجيش العراقي وقوات وزارة الداخلية والحشد الشعبي والبيشمركة والأجهزة الأمنية والاستخبارية.

وأضاف الشيخ أن هناك مناطق عديدة في محافظة صلاح الدين بحاجة لإعادة أهلها لكي تدب الحياة فيها ومن أبرزها أجزاء من بيجي والصينية والعوجة وسليمان بيك وجزيرة غرب سامراء وتكريت وعشرات القرى، موضحا أن هناك أسر عادت جزئيا وأخرى لم يسمح لها بالعودة، وشدد على أن النزوح أثقل كاهلهم ولم يعد له أي مسوغ أخلاقي أو قانوني أو إنساني أو أمني.