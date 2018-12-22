الشرطة الصومالية: 6 قتلى وعدة جرحى جراء انفجار سيارة ملغومة بمقديشيو

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أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم السبت، أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح، جراء انفجار سيارة ملغومة قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.
ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل لها.