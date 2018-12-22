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بالفيديو.. شاهد لحظة انفجار مخزن للألعاب النارية في سان بطرسبرج الروسية

نور رشوان
نشر فى : السبت 22 ديسمبر 2018 - 5:46 م | آخر تحديث : السبت 22 ديسمبر 2018 - 5:46 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر، لحظة انفجار مخزن للألعاب النارية، في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وظهر الانفجار في بداية الأمر وكأنه احتفالات مبكرة بعيد رأس السنة، وذلك حسبما وصفته القناة.

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