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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري العاصمة الصومالية إلى 42 قتيلا ومصابا

مقديشيو - أ ش أ
نشر فى : السبت 22 ديسمبر 2018 - 5:32 م | آخر تحديث : السبت 22 ديسمبر 2018 - 5:32 م

أعلنت الشرطة الصومالية اليوم السبت أن حصيلة الضحايا جراء التفجيرين اللذين وقعا عند نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من القصر الرئاسي والمسرح الوطني في العاصمة مقديشو ارتفعت إلى 17 قتيلا و25 مصابا على الأقل.

ونقل راديو "شابيلي" الصومالي عن المسئول بالشرطة أحمد باشان، قوله إن القتلى هم 7 من أفراد الشرطة وصحفي صومالي بارز بالإضافة إلى العديد من المدنيين، مشيرا إلى أن التفجيرين تسببا في إلحاق أضرار كبيرة بالمباني المجاورة.

وكانت حركة الشباب الإرهابية بالصومال قد أعلنت في وقت سابق اليوم مسئوليتها عن التفجيرين.

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