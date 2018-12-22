كينيا تؤكد سعيها لافتتاح بعثات دبلوماسية جديدة خلال الفترة المقبلة

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أكدت وزيرة الشئون الخارجية الكينية مونيكا جوما، أن كينيا تسعى من أجل افتتاح بعثات دبلوماسية جديدة خلال فترة الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأعربت وزيرة الشئون الخارجية عن تفاؤلها بشأن مكانة كينيا الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة، قائلة: "إنه سيتم افتتاح 16 بعثة دبلوماسية جديدة، وإن ذلك يعتبر دليلا على سعى كينيا لتعميق العلاقات الثنائية مع دول العالم وفى مقدمتها جاراتها الإفريقيات".

وأوضحت: "إن البعثات الدبلوماسية التى وافق مجلس الوزراء مؤخرا على افتتاحها بالقارة الإفريقية تتضمن افتتاح ست بعثات فى مدن أكرا وأبيدجان وداكار وجيبوتى ومابوتو والرباط، بالإضافة إلى أربع قنصليات فى جوما ولاجوس وأروشا وكيب تاون ومكتبى اتصال فى كيسمايو وهارجيسا".

وفيما يتعلق بالقارة الآسيوية، ذكرت وزيرة الشئون الخارجية الكينية أن كينيا ستفتح بعثة فى جاكرتا وقنصليات فى مدينة مومباى الهندية ومدينتى جوانجتشو وشنغهاي في الصين.

وأعادت الوزيرة الكينية إلى الأذهان أن الرئيس أوهورو كينياتا قام مؤخرا بتعيين 13 سفيرا ومفوضين ساميين، مشيرة إلى أن كينيا خطت خطوات ضخمة نحو القيام بأدوار رائدة فى مجالات مختلفة على مستوى العالم.