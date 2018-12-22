مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار بكشمير الهندية

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ذكر متحدث باسم الجيش الهندي، أن مساعدا مقربا من واحد من أكثر المسلحين المطلوبين في كشمير، كان ضمن ستة مسلحين قُتلوا في تبادل لإطلاق النار اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، راجيش كاليا، إن المتمردين ينتمون إلى جماعة "أنصار غزوات الهند" المتشددة التي يمولها القائد السابق لجماعة "حزب المجاهدين"، زاكر موسى.

ويعد موسى، واحدا من أكثر الإرهابيين المطلوبين في كشمير، المقسم إلى جزئين: أحدهما تسيطر عليه الهند والآخر يخضع لباكستان.

وتسود مشاعر قوية مناهضة للهند في وادي كشمير، الذي تسيطر عليه الهند، وتشهد المنطقة أيضا حركة انفصالية دامية منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وذكر كاليا أن فريقا مشتركا من الجيش والقوات شبه العسكرية والشرطة المحلية فرض طوقا أمنيا وبدأ عملية بحث في قرية بمنطقة بولواما بعد تلقي معلومات موثوق بها بشأن وجود مسلحين في المنطقة.

وتابع كاليا أن المسلحين أطلقوا النار على فريق التفتيش المشترك؛ ما تسبب في تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وقُتل ستة من المسلحين من بينهم صليحة ريحان خان، الذي يعتقد أنه نائب موسى.

وتم العثور على مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر في مخبئهم.

وأوقفت السلطات خدمات الهواتف المحمولة المتصلة بشبكة الإنترنت في المنطقة كإجراء احترازي.