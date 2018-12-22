مقتل وإصابة 31 مُسلحًا في اشتباكات وغارات جوية شمال أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، في بيانٍ له، اليوم السبت، مقتل وإصابة 31 مسلحا في ضربات جوية، واشتباك مع مُسلحي طالبان في إقليم فارياب شمال البلاد.

وأوضح البيان، الذي أوردته وكالة أنباء «خامة برس» الأفغانية:- أن القوات الجوية نفذت ضربات شمال البلاد أسفرت عن مقتل إثنين من المُسلحين وإصابة خمسة، إلى جانب تدمير أربعة من دراجاتهم النارية.

وأضاف البيان أن اشتباكا اندلع أيضا بين مُسلحي طالبان والقوات الأفغانية، أسفر عنه مقتل 8 مُسلحين وإصابة 16 آخرين.

جدير بالذكر أن الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي تشمل طالبان، لم تعلق على بيان قوات الأمن الأفغانية حتى الآن.