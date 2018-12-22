الإسبانيون ينتظرون إعلان نتيحة سحب يانصيب الكريسماس السنوي

يحبس الأسبان أنفاسهم، اليوم السبت، انتظارا ليانصيب الكريسماس السنوي إل جوردو "الجائزة الكبرى" أو "ذا فات وان"، وقيمتها 2.4 مليار يورو "2.7 مليار دولار".

ويستغرق السحب، الذي يقام في العادة في دار أوبرا "تياترو ريال" في مدريد عدة ساعات، حيث يتم توزيع الكثير من الجوائز الصغيرة على الآف الفائزين بها، أكبرها قيمتها 400 ألف يورو.

وينطوى تقليد يانصيب الكريسماس الذي يجرى خلال أعياد الكريسماس على توقعات واسعة، وتبثه الإذاعة والتلفزيون، اليوم السبت، حيث يقوم أطفال بإعلان الأرقام الفائزة في دار الأوبرا.

ويوصف اليانصيب الإسباني بأنه الأقدم في العالم، حيث يعود إلى عام 1763، عندما طرحه الملك تشارل الثالث لجمع المال لخزينة الدولة.