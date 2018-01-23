الإسماعيلي يدرس المطالبة بحق رعاية جبر قبل التجربة الإنجليزية

يدرس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان التقدم بطلب للحصول على حق رعاية مدافعه السابق ومدافع الزمالك ومنتخب مصر الحالي علي جبر.

جبر كان قد لعب للإسماعيلي عدة سنوات ضمن قطاع الناشئين ثم الفريق الأول، قبل رحيله إلى الإتحاد السكندري، ومنه إلى الزمالك.

ومع اقتراب إحتراف المدافع الدولي في الدوري الإنجليزي، مع تليقه عرض من نادي ويست بروميتش الذي يلعب ضمن صفوفه زميله في المنتخب أحمد حجازي، بدأ مجلس إدارة الدراويش في دراسة كل الأمور القانونية للحفاظ على حقوق النادي في الحصول على حق رعاية من انتقال اللاعب للدوري الإنجليزي.

وشدد مجلس إدارة النادي أنه لن يترك أي حق من حقوقه المالية، بخاصة وأن اللاعب لعب لعدة سنوات داخل الإسماعيلي.