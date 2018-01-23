شكري يعود للقاهرة بعد مشاركته في اجتماع تحالف دعم الشرعية باليمن

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين وزير الخارجية سامح شكري قادما من الرياض بعد زيارة للسعودية، شارك خلالها في فعاليات الاجتماع الوزاري لتحالف دعم الشرعية في اليمن.



وبحث الاجتماع آخر التطورات على الساحة اليمنية وزيادة المساعدات التى تقدم للشعب اليمني وسبل التوصل إلي حل سياسي للأزمة اليمنية.



وأعلن البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية التحالف، اليوم الإثنين، في الرياض إطلاق عملية إنسانية شاملة لإغاثة الشعب اليمني تشمل عدة إجراءات، وقرر التحالف زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، على جانب فتح معبر الخضراء على الحدود السعودية اليمنية لتسهيل إيصال المساعدات.



وشملت الإجراءات كذلك تجهيز 17 ممرًا بريا آمنا و6 مواقع حدودية لضمان وصول المساعدات إلى داخل البلاد، فضلًا عن تخصيص من 30 إلى 40 مليون دولار لتوسيع قدرة الموانئ اليمنية على استقبال الشحنات الإضافية.



وكذلك أعلن تحالف الشرعية تقديم من 20 إلى 30 مليون دولار لرفع قدرة النقل البري في اليمن، وتضمنت الإجراءات كذلك تدشين جسر جوي إلى مأرب، وتسيير رحلات يومية لطائرات سي 130.