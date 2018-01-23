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ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن زلزالًا بقوة 8.2 درجة على مقياس ريختر قد ضرب ولاية آلاسكا، وسط تحذيرات من تسونامي.
ولم تذكر القناة أية تفاصيل عن الخسائر التي تسبب فيها الزلزال.