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عاجل.. زلزال بقوة 8.2 ريختر يضرب ولاية آلاسكا

عاجل.. زلزال بقوة 8.2 ريختر يضرب ولاية آلاسكا
عاجل.. زلزال بقوة 8.2 ريختر يضرب ولاية آلاسكا
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:19 م

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن زلزالًا بقوة 8.2 درجة على مقياس ريختر قد ضرب ولاية آلاسكا، وسط تحذيرات من تسونامي.

ولم تذكر القناة أية تفاصيل عن الخسائر التي تسبب فيها الزلزال.


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