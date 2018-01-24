مسئول عسكرى إماراتى: تعليمات للجيش بعدم التصعيد مع قطر

قال مسئول عسكرى فى سلاح الجو الإماراتى، اليوم، إن الجيش الإماراتى تلقى توجيهات بعدم التصعيد مع قطر، التزاما بالأمن والسلم الإقليميين.

وأوضح العميد الركن طيار هلال سعيد القبيسى، فى مؤتمر صحفى بالعاصمة أبوظبى، أن «الطائرات العسكرية الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية، لتفادى احتمال أن تعترضها طائرات حربية قطرية»، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وتعقيبا على اعتراض طائرات حربية قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين فى طريقهما إلى البحرين، الأسبوع الماضى، عرض العميد القبيسى وقائع وخرائط وصور تبين مسارات الطائرة المدنية.

وأوضح القبيسى أن الإمارات أبلغت الجانب الأمريكى بالاعتراض القطرى الأخير للطائرتين المدنيتين، مؤكدا أن الجانب الأمريكى قال إن الطائرات القطرية كانت فى عمليات تدريب، مؤكدا أنه لا يجوز لأى دولة أن تجرى تدريبات تضع حياة المسافرين المدنيين فى خطر.

وكان وزير الدولة القطرى لشئون الدفاع خالد العطية نفى اتهامات الإمارات باعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين تابعتين لها.

إلى ذلك، أشار المسئول الإماراتى إلى أن طائرات إماراتية عسكرية للنقل سبق وأن تعرضت، 4 مرات، لحوادث مماثلة، واستفزازات واضحة، رغم حصول الطائرات على جميع التصاريح، والتزامها بالمسارات، وعرض بيانات رادار تبين الانتهاكات.

يشار إلى أن الإمارات هى إحدى دول الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب الذى يضم السعودية ومصر والبحرين، والتى اتخذت قرارا جماعيا بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة فى 5 يونيو الماضى، متهمين قطر بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار فى المنطقة والتدخل فى شئونهم الداخلية.