فوضى مرورية بسبب تساقط كثيف للثلوج في اليابان

ألغيت عشرات الرحلات الجوية وبعض خدمات القطارات، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تساقط للثلوج هو الأكثر كثافة منذ أربعة أعوام في العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة بها.



وظلت أجزاء من الطرق السريعة في وسط طوكيو مغلقة بعد أن تسببت عاصفة شتوية في تراكم ثلوج بلغت كثافتها أكثر من 20 سنتيمترا في العاصمة أمس الاثنين، وهو أكبر تساقط للثلوج منذ فبراير عام 2014، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن تراكم الثلوج في شرق ووسط اليابان يرجع إلى نظام ضغط جوي منخفض.



وأصيب أكثر من 180 شخصا يوم الاثنين إثر انزلاقهم بسبب الثلوج في طوكيو، بينما تم تسجيل 740 حادث مروري، وفقا لما ذكرته الهيئة.



وقضى حوالي 9 آلاف شخص الليل في مطار ناريتا الدولي حيث أغلقت مدارجه مؤقتا في وقت متأخر من يوم الاثنين.



وذكر التقرير أن السبل تقطعت بعشرات السيارات لمدة 10 ساعات خلال الليل في نفق سريع بالعاصمة.



ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج إضافية يصل سمكها إلى 80 سنتيمترا في المناطق الساحلية ببحر اليابان بحلول صباح الأربعاء، وحتى 50 سنتيمترا في وسط اليابان وجزء من منطقة كينكى و40 سنتيمترا بجزيرة هوكايدو شمالي البلاد.



وحذرت الهيئة من الرياح القوية والموجات العالية وعاصفة ثلجية وتعطل حركة المرور في هوكايدو والمناطق الساحلية اليوم الثلاثاء.