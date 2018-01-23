مجلس الوزراء يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 25 يناير المجيدة.

وأكد المجلس أن هذه المناسبة التاريخية الهامة، أكدت وعي وإرادة الشعب المصري العظيم في رسم خريطة المستقبل لوطن ينعم فيه أبناؤه بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما توجه المجلس بالتهنئة إلى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مثمناً التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة البواسل، للحفاظ على سلامة الوطن والمواطن، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.