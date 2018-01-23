تكريم نجوم الفن في حفل أوسكار الشرق الأوسط

أقيم، مساء الإثنين، حفل أوسكار إذاعة الشرق الأوسط في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية لتكريم نجوم الفن عن أعمالهم المتميزة خلال 2017.



وحصل المخرج خالد جلال على جائزة أفضل مخرج مسرح لعام 2017، كما تم تكريم المخرج محمد فاضل لمساهمته في اكتشاف العديد من المواهب، وحصد المخرج محمد عبد العزيز على جائزة خاصة باسم «صانع النجوم في السينما»، كما حصل النجم عزت العلايلي على جائزة خاصة عن مجمل أعماله، وكذلك النجمة شيرين على جائزة أفضل ممثلة قديرة، وكرمت الفنانة إلهام شاهين على مجمل أعمالها، كما نالت ليلى عز العرب جائزة أفضل فنانة قديمة في السينما.



وذهبت جائزة أفضل فيديو كليب للمطرب الشاب «أبو» عن أغنية 3 دقات، والتي قام بغنائها بناء على طلب الجمهور، كما حصل المخرج محمد العدل على جائزة أفضل مخرج عن مسلسل «لأعلى سعر»، وأيضا حصل الفنان الشاب مصطفى أبو سريع على جائزة أفضل ممثل كوميدي، وحصل النجم أحمد زاهر على جائزة نجم الأدوار الصعبة عن مسلسل الطوفان، وفازت الفنانة ندا بسيوني بجائزة أفضل ممثلة عن مسرحية «العيال تكسب»، ونال الكاتب والسيناريست وليد سيف جائزة أفضل كاتب مسرحي عن مسرحية «أهلا رمضان».



وحصل أحمد عبد العزيز على جائزة أفضل نجم قدير، وحصد محمد فهيم جائزة أفضل دور سيرة ذاتية عن مسلسل الجماعة 2، وكرمت الفنانة نادية رشاد عن ظهورها المتميز في مسلسل الطوفان، أما بالنسبة جائزة أفضل نجمة شابة لعام 2017 فكانت من نصيب ميار الغيطي عن دورها بمسلسل حكايات بنات، كما حازت شقيقتها مي الغيطي عن جائزة أفضل ممثلة إذاعية.



وحصل الفنان محمد عادل على جائزة أفضل نجم شاب عن مسلسل الطوفان، ونال الدكتور مدحت العدل جائزة أفضل سيناريست، وفاز بأفضل تتر عن أغنية الناس العزاز، كما حصل صلاح الجيهني عن جائزة أفضل سيناريست سينمائي، وحصل أيمن سلامة على جائزة أفضل سيناريست إذاعي عن مسلسل «الديزل»، وحصل محمد رياض على جائزة أفضل دور مميز عن دوره بمسلسل كفر دلهاب، وحصدت المطربة ياسمين علي جائزة أفضل مطربة شابة في 2017.



كذلك نال رامي وحيد جائزة أفضل دور ثان في مسلسل الطوفان، وحصل محمود الليثي على جائزة أفضل أغنية شعبية عن «عم ياصياد»، وفاز زيزو فاروق بجائزة أفضل موزع موسيقي.