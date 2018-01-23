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تركيا: توقيف 33 شخصا بتهمة الدعاية للمسلحين الأكراد

تركيا: توقيف 33 شخصا بتهمة الدعاية للمسلحين الأكراد
تركيا: توقيف 33 شخصا بتهمة الدعاية للمسلحين الأكراد
اسطنبول - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 23 يناير 2018 - 1:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يناير 2018 - 1:29 م

أفاد تقرير إخباري بأنه جرى توقيف ما لا يقل عن 33 شخصا بتهمة الدعاية لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» وكذلك «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين أبدوا دعما لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه السلطات على أنه «إرهابي انفصالي»، وكذلك حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تقول تركيا إنه «الفرع السوري لحزب العمال».

وذكرت أن الموقوقين سعوا أيضا لإثارة المواطنين من أصول كردية وحثهم على الخروج للشوارع؛ للاحتجاج على العملية التي يقوم بها الجيش التركي ضد منطقة عفرين التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد في شمال سوريا.


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