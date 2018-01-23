مغادرة مجموعة جديدة من اللاجئين في مانوس إلى الولايات المتحدة

غادرت مجموعة ثانية من اللاجئين الذين تم قبولهم في الولايات المتحدة، مركز احتجاز اللاجئين الذي تديره أستراليا بجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.

ومن المقرر أن ينتقل 58 لاجئا، معظمهم احتجزتهم أستراليا منذ أكثر من أربع سنوات في مانوس، من العاصمة بورت مورسبى إلى نيويورك ولوس أنجليس اليوم الثلاثاء، بحسب ما قاله لاجئون ومحامون.

وسينضم اللاجئون إلى 54 آخرين من جزيرتي مانوس وناورو، كان قد تم توطينهم بالفعل في الولايات المتحدة.

وقال أحد اللاجئين في بيان عبر البريد الإلكتروني: "إنني سعيد جدا بالتحرر من الجحيم الذي فرضته علينا الحكومة الأسترالية في مانوس، لكننا نشعر بالحزن لمن لا يزالوا ينتظرون".

وأضاف: "لا يمكننا التوقف عن التفكير في كل من لا يزال في مانوس. فنحن جميعا بحاجة إلى الحرية".

وقد تفاوضت الحكومة الاسترالية على صفقة تبادل مع الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما لإعادة توطين 1250 لاجئا في المخيمات التي تديرها الولايات المتحدة بكوستاريكا.

ومن جانبه، وصف الرئيس الامريكي الحالي، دونالد ترامب، الصفقة بالـ "غبية"، إلا أنه قرر الابقاء على الاتفاق.

تم قبول مجموعة أخرى تضم 130 لاجئا في ناورو، ليتم إعادة توطينهم، ومن المتوقع أن يغادروا الجزيرة في الأسابيع المقبلة.

وفي مطلع الاسبوع الجاري، قالت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين إن هناك شعورا متفاقما بالعجز واليأس بين طالبي اللجوء واللاجئين في منشآت مانوس.

وهناك نحو ألفي لاجئ وطالب لجوء، من بينهم 150 طفلا، يعانون في ظل نظام أستراليا البحري في اثنتين من جزر المحيط الهادئ، حيث يعيشون في ظروف سيئة منذ عام 2014.

وقد لقى ستة محتجزين حتفهم في جزيرة مانوس منذ افتتاح المركز، حيث قتل خمسة منهم أنفسهم، بينما تم قتل شخص واحد.

ورفضت أستراليا عرضا قدمته نيوزيلندا لاستقبال 150 لاجئا.