علق السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على توقيع اتفاقية لإقامة مصنع سكر واستصلاح أراضي باستثمارات تصل إلى مليار جنيه في محافظة المنيا، مع مجموعة «الغرير» الإماراتية.



وقال «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أمس الاثنين، إن المشروع يستهدف توفير فرص عمل كبيرة للأهالي في الصعيد سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل، ويساعد على التنمية في المحافظة.



وأضاف أن المصنع الجديد فرصة جيدة للتصدير عقب اكتفاء الأسواق المحلية من السكر، كما أنه يعكس ثقة المجتمع الدولي في المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدًا أن هذا المشروع يؤكد الاستقرار التي تتمتع به الدولة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحسن المنظومة الاقتصادية ككل.



ووقعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المصرية وشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة «الغرير» الإماراتية، أمس الاثنين، اتفاق مشروع استثماري متكامل باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، يتضمن استصلاح وزراعة محصول بنجر السكر، في أراضي بمساحة 181 ألف فدان، بغرب المنيا، وإنشاء مصنع للسكر.



