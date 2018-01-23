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مترو الأنفاق: عودة الحركة لطبيعتها بالخط الثالث بعد عطل استمر 7 دقائق

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 23 يناير 2018 - 5:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يناير 2018 - 5:30 م

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن حركة قطارات الخط الثالث عادت لطبيعتها بعد إصلاح عطل فني استغرق 7 دقائق بمحطة مترو الأستاد اتجاه العتبة.

وأكد «عبد الهادي» في تصريح له اليوم أن الحركة منتظمة حاليا بالخطوط الثلاثة.


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