مترو الأنفاق: عودة الحركة لطبيعتها بالخط الثالث بعد عطل استمر 7 دقائق

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قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن حركة قطارات الخط الثالث عادت لطبيعتها بعد إصلاح عطل فني استغرق 7 دقائق بمحطة مترو الأستاد اتجاه العتبة.

وأكد «عبد الهادي» في تصريح له اليوم أن الحركة منتظمة حاليا بالخطوط الثلاثة.