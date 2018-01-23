مترو الأنفاق: عودة الحركة لطبيعتها بالخط الثالث بعد عطل استمر 7 دقائق

الأكثر قراءة
تحقيقات «محاولة اغتيال السيسى» تكشف مفجر الطائرة الروسية وهوية «أبو دعاء الأنصارى»
البرلمان: حسم عضوية عمرو الشوبكي خلال دور الانعقاد الحالي
حملة «عنان» ترد على الشروط الستة للقيادي الإخواني يوسف ندا
السكة الحديد: زيادة أسعار التذاكر لن تمس المواطن البسيط
شارك برأيك
هل حررت توكيلا لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن حركة قطارات الخط الثالث عادت لطبيعتها بعد إصلاح عطل فني استغرق 7 دقائق بمحطة مترو الأستاد اتجاه العتبة.
وأكد «عبد الهادي» في تصريح له اليوم أن الحركة منتظمة حاليا بالخطوط الثلاثة.