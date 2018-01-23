المصري يوافق على إعارة حمادة ناصر ومنتصر لصفوف الرجاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق مجلس المصرى برئاسة سمير حلبيه على العرض المقدم من ادارة نادى الرجاء للحصول على خدمات الثنائى حمادة ناصر ومحمد منتصر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى

وجاء قرار موافقة ادارة المصرى بالاعاره بعد اخذ رأى حسام حسن المدير الفنى الذى وافق على الفور

وقد أنهى مسئولى فريق الرجاء اجرءات الاعارة وتسلما كافة المستندات الخاصة بالثنائى ناصر ومنتصر من إدارة المصرى بعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية للتمهيد بقيدهما في صفوف الفريق المطروحى اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم .

الجدير بالذكر أن اللاعب حمادة ناصر والذى يشغل مركز رأس الحربة كان قد انضم للمصرى مطلع الموسم الماضى قادماً من صفوف فريق النصر للتعدين ، فيما انضم زميله محمد منتصر والذي يشغل مركز صانع الألعاب لصفوف المصرى مطلع الموسم الحالى قادماً من صفوف فريق المنيا.