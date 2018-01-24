رئيس النواب اللبناني: القوانين التي أقرها المجلس تتطابق مع أعلى المعايير القانونية الدولية

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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن القوانين التي اقرها المجلس النيابي اللبناني جعلت البلاد دولة تتطابق مع أعلى المعايير القانونية الدولية من جانب نقل الأموال والحركة المالية ومحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال «برى»، اليوم لمساعد وزير الخزانة الإمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي والسفيرة الأمريكية في لبنان اليزابيث ريتشارد.

كما أكد الرئيس برى، أن اللبنانيين بانتشارهم الواسع وتجارتهم يحرصون بأدائهم على تطبيق هذه المعايير.

من جانبه نوه المسؤول الأمريكي بأداء المصرف المركزي اللبناني والمصارف اللبنانية في هذا الصدد.