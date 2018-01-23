«الأعلى للإعلام»: لن يحدث تجاوزات في مسلسلات رمضان المقبل

قال المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لن يحدث تجاوزات في الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني المقبل، موضحًا أنه تم الاتفاق مع رؤساء القنوات الفضائية بعدم قبول أي عمل درامي قبل عرضة على المجلس بـ15 يومًا.



وأضاف «فاضل»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أمس الاثنين، أن هناك نماذج شبابية شاركت في مؤتمر حكاية وطن، الذي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمر من الأربعاء حتى الجمعة الماضية، تستحق تجسيدها في أعمال درامية.



وتابع أنه من حق المجلس مراجعة كل ما يُعرض على الشاشة، موضحًا أن الأعمال الدرامية «+18» والتي تكون مخصصة للكبار فقط سيتم منعها من العرض على الشاشة قبل الساعة 12 مساءً، وسيتم تخصيص تلك الأعمال الفنية من منتصف الليل حتى الصباح.



واستطرد أن الفوضى لحقت بمجال الدراما بعد ثورة يناير 2011، مؤكدًا أن المجلس يعمل على تنظيم العمل في الدراما ومنع المشاهد العنصرية والتي تهدد الأمن القومي.



وأشار إلى أن هناك أفلام تم منعها في الولايات المتحدة الأمريكية بحجة أنها تهدد أمنها القومي، مضيفًا أن الأكشن المبالغ فيه بالأعمال السينمائية يعد نوعًا من المؤامرة على مصر.