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متعب يُسجل أول أهدافه مع التعاون

رائد سمير
نشر فى : الثلاثاء 23 يناير 2018 - 5:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يناير 2018 - 5:52 م

نجح عماد متعب المحترف المصري في صفوف التعاون السعودي، من العودة لهوايته المفضلة وهي التسجيل في شباك الخصوم، وذلك خلال مباراة فريقه الودية أمام الجندل –أحد أندية دوري الدرجة الثالثة السعودي.
ونجح عماد متعب من تسجيل الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 53 من عمر المباراة والأول له مع الفريق منذ إنضمامه للسكري مطلع الإنتقالات الشتوية الجارية.
يذكر أن عماد متعب قد إنتقل من النادي الأهلي للتعاون السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وذلك بعد رغبة من اللاعب نفسه الذي إبتعد عن المشاركة أساسياً والجلوس على مقاعد البدلاء مع الشياطين الحمر.


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