الاشتباكات العنيفة تتواصل في محيط عفرين شمال سورية

تواصلت اليوم الثلاثاء، الاشتباكات العنيفة بين "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) من جانب، والقوات التركية والفصائل المدعومة منها من جانب آخر، في محيط منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية تهدف إلى السيطرة على قرى حدودية تتيح لها التوغل إلى عمق المنطقة.

وأوضح المرصد أن الاشتباكات تدور على محاور في راجو وحمام وباليا وقرنة، ومحاور أخرى في ناحية جنديرس ومحيط هضبة برصايا وقسطل جندو على الحدود الشمالية لعفرين مع تركيا وعلى الحدود الغربية مع لواء إسكندرون، بالتزامن مع استمرار عمليات القصف المدفعي والصاروخي من قبل القوات التركية على أماكن في منطقة عفرين، وتحليق للطائرات التركية في أجوائها.

ورجح المرصد مقتل 25 على الأقل من الفصائل السورية وجندي تركي، إلى جانب 26 على الأقل من مقاتلي قسد.

كانت تركيا بدأت مطلع الأسبوع عملية ضد عفرين التي يسيطر علها المسلحون الأكراد الذي يشكلون المكون الأكبر في (قسد). وقالت تركيا إن العملية تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" في شمال سورية بعمق 30 كيلومترا في شمال سورية.