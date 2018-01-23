الكونجرس ينهي أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية بعد إقرار الموازنة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون الموازنة، لينتهي بذلك توقف عن العمل دام ثلاثة أيام لمؤسسات الحكومة الأمريكية.



وكان من المتوقع أن يتم إقرار مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتمويل العمليات الحكومية حتى الثامن من فبراير بواقع 81 صوتا مقابل 18 صوتا، بعد أن صوت مجلس الشيوخ بنفس الهامش في وقت سابق من يوم الاثنين لإنهاء النقاش حول هذا الإجراء.



وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن العمليات الاتحادية ستعود قريبا إلى طبيعتها وسوف يمضي مجلس الشيوخ قدما في العمل على "المفاوضات الصعبة" حول مجموعة من القضايا.



وأضاف ماكونيل: "يمكن استئناف المفاوضات الجادة بين الحزبين، مع وضع الإغلاق (الحكومي) المدمر الذي لا جدوى منه، وراء ظهورنا".