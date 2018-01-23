غرفة عمليات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة انتخابات الرئاسة

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أعلن محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس بدأ فى اتخاذ الترتيبات اللازمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة فى شهر مارس القادم.

وقال «فايق»، في تصريح له، الثلاثاء إن المجلس قام بإعداد وتجهيز غرفة عمليات مركزية بمقره الرئيسي وتجهيز غرف عمليات بفروعه بمختلف المحافظات لمتابعة وتلقي أية شكاوى استنادا لسابق خبراته بمجال متابعة الانتخابات.

وأشار إلى أن المجلس يوالي التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستصدار التصاريح اللازمة حتى يتسنى متابعة الانتخابات وإحالة أية شكاوى إلى الهيئة للبت فيها.

كما أعد المجلس، خطة تدريبية لمتابعة الانتخابات للعاملين والباحثين والتعاون مع الجمعيات الأهلية ذات الصلة، وذلك وفقا لبرنامج تدريبي مكثف يبدأ فى مطلع شهر فبراير المقبل، لمتابعة العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها.