إجلاء المئات في لندن بعد حدوث تسرب غاز بالقرب من محطة قطارات

تم إجلاء المئات من المواطنين في العاصمة البريطانية، لندن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد حدوث تسرب غازي بالقرب من أحد أكثر محطات القطارات ازدحاما في لندن؛ ما سبب فوضى لكثير من مرتادي القطارات.

وقال قطاع الإطفاء في لندن، إن رجال الإطفاء في موقع التسرب الغازي بالقرب من محطة تشارينج كروس رصدوا مستويات مرتفعة من الغاز الطبيعي في الجو. وأضاف أنه تم إجلاء 1450 شخصا من فندق وملهى ليلي مجاوريين.

وقال مدير محطة الإطفاء بريت لوفت، في بيان، إن هناك تسرب غاز كبير في الشارع، وكإجراء احترازي لقد أجلينا المواطنين وتم إغلاق محطة تشيرينج كروس.

وتم تعليق جميع خدمات القطارات التي تمر بالمحطة.

وقالت شرطة العاصمة إن هذا التعليق من المتوقع أن يستمر لبعض الوقت؛ حيث يعمل مهندسو الغاز على عزل التسرب.