«سوديك» تصدر بيانا للتعليق على أسباب شركة مدينة نصر للإسكان حول فشل صفقة الأستحواذ

قالت شركة "سوديك" اليوم الأربعاء، إن إقدامها على مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمد مهلة تقديم عرض الشراء عن طريق المبادلة بتاريخ 10 يناير الجاري، جاء في إطار الخطاب الصادر من شركة مدينة نصر، بتشكيل لجنة من مجلس إدارة الشركة للاجتماع مع لجنة مناظرة من مجلس إدارة شركة سوديك؛ للنظر في كيفية إدارة الشركتين، حال إنهاء الصفقة والاتفاق على الصيغة النهائية للمعاملة المالية للصفقة للانتهاء منها خلال أسبوعين.

وطالبت سوديك، الموافقة على معامل المبادلة المتفق عليه والمفصح عنه، حفاظًا على حقوق مساهمي الشركة، بالإضافة إلى الموافقة على التعيين المشترك لشركة استشارات إدارية عالمية؛ لإعداد دراسة وإصدار توصيات لتحقيق التكامل بين الشركتين على المستوى الإداري والتنظيمي، بالإضافة إلى استكمال عملية الفحص النافي للجهالة، مع التأكيد على رغبة شركة سوديك في تعيين مستشارها الضريبي؛ لإعداد تقرير الفحص النافي للجهالة للموقف الضريبي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

أوضحت الشركة في بيان أصدرته اليوم، ردًا عن ما أعلنته شركة مدينة نصر من أسباب لعدم استكمال صفقة الاستحواذ، أن تنميتها للمشروعات المقامة في الساحل الشمالي والتي طرحتها بالفعل للبيع للجمهور وهما "سيزار وملاذ"، تم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من الجهات المعنية.

وأوضحت أن عقود الأراضي الخاصة بتلك المشروعات الساحلية المطروحة مسجلة ومشهرة من الشهر العقاري المختص.

وبشأن التسوية مع جهاز الكسب غير المشروع، أكدت سوديك أن تلك التسوية ليس لها أثر جوهري ضار على مركز الشركة المالي.

وأوضحت بشأن تنازلها عن قطعة أرض بمنطقة غرب القاهرة، أنه جاء في إطار توجه الدولة لتطوير منطقة امتداد مدينة الشيخ زايد "التوسعات الشمالية"، بناءًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017، مضيفة أنه جاء التنازل في إطار تغيير نشاط الأرض من زراعي بنسبة مساحة بنائية 7% إلى نشاط عمراني متكامل بنسبة مساحة بنائية 20% وارتفاعات أراضي + دورين مما كان له أثرًا إيجابيًا على اقتصاديات والتعجيل بتطوير وتسويق مراحل المشروع.