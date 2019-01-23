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تير شتيجن يعلن تمسكه بأمل حراسة مرمى المنتخب الألماني رغم تصريحات لوف

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 23 يناير 2019 - 4:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 يناير 2019 - 4:02 م

 أكد مارك أندري تير شتيجن أنه لن يتراجع عن مساعيه ليصبح حارس المرمى الاساسي للمنتخب الألماني، رغم أن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب أعلن أن مانويل نوير سيظل الحارس الأساسي للفريق حتى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وقال تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء "أرغب في حراسة مرمى المنتخب الألماني."

وأضاف "كل ما يمكنني فعله هو تقديم مستويات جيدة وأن أظهر بأفضل حالة بدنية وصحية من أجل مواصلة الخطوات نحو إعادة هيكلة المنتخب في مركز حراسة المرمى أيضا."

وتابع "أود الضغط بقوة حتى يتخذ لوف قرارا لصالحي وأصبح الحارس الأساسي للمنتخب."

وشارك تير شتيجن (26 عاما) في 21 مباراة دولية، وكان لوف قد صرح بأنه سيشارك في مزيد من المباريات مع المنتخب.

لكن لوف أعلن في الوقت نفسه تمسكه بمانويل نوير قائد المنتخب وفريق بايرن ميونخ، حتى البطولة الأوروبية المقررة في العام المقبل، وذلك رغم الدفع بالعديد من العناصر الشابة في صفوف المنتخب، في أعقاب صدمة الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018 .

وكان لوف قد واصل تمسكه بمانويل نوير في المونديال رغم غيابه عن الملاعب لأشهر بسبب الإصابة ، وظهور تير شتيجن حينها بمستويات جيدة.

وكان تير شتيجن قد وصف ذلك القرار حينها بأنه "محبط"، لكنه أكد في الوقت نفسه على حماسه قائلا "أرغب في أن أكون أفضل حارس مرمى في ألمانيا."

 
 

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