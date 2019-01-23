الحكومة الاسترالية تطلب من الصين تقديم معلومات حول مؤلف اختفى منذ وصوله بكين

قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن الحكومة الاسترالية، طلبت من بكين، تقديم معلومات حول مؤلف يحمل الجنسيتين الصينية والاسترالية، تردد أنه اختفى منذ أن دخل الأراضي الصينية منذ خمسة أيام.

وكان يانج هينجون دبلوماسيا صينيا سابقا، وأصبح مواطنا أستراليا، وهو الآن منتقد صريح للحزب الشيوعي الصيني.

وقالت وزارة الخارجية الاسترالية في بيان صدر، اليوم الأربعاء، إنها تسعى للحصول على معلومات من السلطات الصينية بشأن مكان المواطن الأسترالي المختفي.

وأضافت" نسعى للحصول على معلومات حول المواطن الأسترالي الذي تم الإبلاغ عن فقدانه في الصين، وبناء على التزاماتنا المتعلقة بالخصوصية، لن نصدر المزيد من التصريحات".

ويشار إلى أن الروائي والمحاضر المستقل والمنتقد للحزب الشيوعي الصيني البالغ 53 عاما، والذي يتم نشره كتاباته في مواقع مهمة معنية بالشؤون الصينية، لم يعرف عنه شىء منذ أن سافر من نيويورك إلى قوانتشو بجنوب الصين منذ خمسة أيام.

وكان يانج يعمل لدى وزارة الخارجية الصينية قبل أن يحصل على الجنسية الأسترالية.

يذكر أن يانج اختفى عام 2011 في الصين لعدة أيام، ولكنه ظهر بعد ذلك، وقال إنه كان هناك" سوء تفاهم" مع السلطات الصينية.