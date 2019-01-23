تركيا ترفع حظر الطيران عن مطار السليمانية بإقليم كردستان

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي جاهد طورهان رفع حظر الطيران عن مطار السليمانية بإقليم كردستان بشمال العراق اعتبارا من بعد غد الجمعة.

وكانت الحكومة المركزية في العراق قد حظرت الطيران إلى مطاري أربيل والسليمانية شمالي البلاد أمام الرحلات الدولية في 29 سبتمبر من عام 2017، ومنذ ذلك الحين، أوقفت شركات الطيران التركية رحلاتها إلى المطارين.

وكان تم تعليق الرحلات الدولية للمطارين في إطار الإجراءات العقابية التي فرضتها الحكومة الاتحادية على الإقليم بعد إجرائه استفتاء للانفصال عن العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء عن طورهان القول إنه مع تسليم إدارة المطارين إلى حكومة بغداد، تم رفع حظر الطيران من قبل السلطات العراقية في 15 مارس العام الماضي، ليتم بعدها استئناف الطيران من تركيا إلى أربيل فقط.

وأكّد طورهان أن الحكومة التركية قررت بعد تقييم الأمر رفع حظر الطيران إلى مطار السليمانية أيضًا اعتبارًا من 25 يناير الجاري.

وأضاف الوزير أنه "سيتم استئناف الرحلات مجددا، على أن تنظَّم 7 رحلات أسبوعيًا من قبل الخطوط الجوية التركية على خط اسطنبول-السليمانية".