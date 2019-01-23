أمريكا ثالث أكبر مستثمر في المشاريع الروسية الجديدة في عام 2018

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ثالث أكبر مستثمر في المشاريع الجديدة بروسيا مع نهاية عام 2018.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن ديميترييف- في كلمة أمام منتدى (دافوس) الاقتصادي الدولي بسويسرا- قوله "أصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر في المشاريع الجديدة بروسيا للعام الماضي بعد الصين وألمانيا".

وأضاف "من غير العدل، قيام وسائل إعلام بالتعرض، لكل من يقول، علينا تحسين العمل مع الولايات المتحدة، علينا تحسين العمل مع روسيا، من الضروري بالنسبة لنا الاعتراف بأن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، أمر جيد، ويمثل خطوة مهمة للغاية".

وفي وقت سابق، صرح رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا أليكسيس رودزيانكو، بأن الشركات الأمريكية في عام 2018، لم تخفض وجودها في روسيا ولم تغادر السوق.. ووفقا له، فإن الشركات بدلا من ذلك تحافظ على مستوى تواجدها، بل وإن بعضها يستثمر في التوسع التجاري.