وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابيان يسلمان أنفسهما للسلطات جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن إرهابيين سلما نفسيهما للسلطات بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش سلم إرهابيان أنفسهما أمس للسلطات العسكرية بولاية تمنراست".

وأوضح البيان أن الإرهابيين "شمنماس مهما" وكنيته "الزرقاوي" الذي انضم للجماعات الإرهابية عام 2009 و"موسى حسيني" وكنيته "أبو عبد الكريم"، الذي انضم للجماعات الإرهابية عام 2015.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين كان بحوزتهما قاذف صاروخي من نوع "أر بي جيه" ورشاش ثقيل عيار 14.5 ملم، وبندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وثلاثة خزن للذخيرة ، وقذيفة وحشوة إطلاق خاصة بالقاذف الصاروخي بالإضافة إلى 13 ألفا و160 طلقة الذخيرة تقدر بـ13 ألفا و160 طلقة نارية من مختلف العيارات.

وأكد البيان أن هذه النتائج الميدانية لمختلف وحدات الجيش تؤكد مدى اليقظة الدائمة والحرص الشديد للقوات المسلحة على الحدود في الحفاظ على سلامة البلاد وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.