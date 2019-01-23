عبد العزيز السيد: تنفيذ قرار منع تداول الدواجن الحية في موعده دون تأجيل

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمي للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، أن ما أشيع من تأجيل تنفيذ القانون عاري تماما من الصحة، مشددا بأن اللجنة المشكلة في 7 وزارات ماضية في طريقها نحو تنفيذ القانون في موعده المُعلن.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، بأن اللجنة في اجتماعها القادم ستناقش آليات تنفيذ ما تمت التوصية عليه في الحوار المجتمعي خلال اللقاءات التي تمت بين ممثلي المحلات والتجار والموزعين، لكى يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بدأ إجراءات ترخيص المحلات المنتشرة في كل شوارع القاهرة والجيزة وتوفير التمويل اللازم لتغير النشاط من حي إلى مبرد.

وأضاف بأن هناك مهلة للمحلات لتغيير نشاطهم مدتها 6 أشهر مازالت قائمة، مشيرا بأن اللجنة تدرس حاليا توفير الموارد المالية اللازمة للحملات الإعلامية والتثقيفية للمواطنين على أن تقوم كل وزارة بالدور المنوط بها مع بدأ تطبيق القانون.

يذكر أن اللجنة التي شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارت، وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والتموين، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن.