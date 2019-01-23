الإسكان: بدء تشغيل جميع الخدمات بالمقار الإدارية الجديدة بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل

صرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بأنه سيتم يوم الأحد المقبل البدء فى تشغيل جميع الخدمات الخاصة بالعملاء، وتشمل (خدمة المواطنين،تراخيص، عقارية، تنمية،غيرها) لكل من التجمعين الأول والثالث، وذلك بالمقار الإدارية الجديدة الخاصة بكل تجمع .

وقال رئيس الجهاز - في بيان وزارة الإسكان اليوم - إن المقر الإدارى الخاص بالتجمع الأول، يقع بالعمارة 103 بالمجاورة 10 أمام مدرسة آفاق، بينما يقع المقر الإدارى الخاص بالتجمع الثالث، بالعمارة 6 بعمارات الاقتصادي المطور57 متراً، بمنطقة الهناجر، أمام جراج النقل العام.