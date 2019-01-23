دعوات لإنشاء هيئة لمراقبة الأسعار وتحديد هامش الربح

طالب استاذ المحاسبة بجامعة قناة السويس، الدكتور مصطفى الباز بإنشاء الهيئة الوطنية لضبط ورقابة الأسعار، على أن تعمل بشكل دورى على ضبط الأسعار فى الأسواق، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.

وقال الباز، خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، منذ قليل، إن هذه الهيئة تكون معنية بتحقيق العدالة لكل من المنتج والتاجر والمستهلك.

واقترح ان هذه الهيئة تحسب التكلفة الفعلية للمنتج، وتحديد هامش ربح عادل للمنتج وينتج عن ذلك سعر عادل للمستهلك.

ومن جهته، قال ممثل الكنيسة، إن الكنيسة تعمل وفق قاعدة قائمة على "خدمة _ بركة _ عطية" وأن هذه الركائز الثلاثة تعمل على تحقيق التنمية لكل المحتاجين، مشددا على ضرورة زيادة التوعية والتنوير فى المجتمع المصرى لمواجهة مثل هذه الظواهر.