والدة الشهيد محمد السواح: مش خسارة في مصر ومستعدة أقدمي ابني عمار

قالت والدة الشهيد محمد جودة السواح، إنه استشهد في عام 2015 خلال مشاركته في تأمين المجندين العائدين للإجازات، إثر تعرض مدرعته لتفجير، متابعة: «الشهيد فخر لي ولمصر كلها، وهو مش ابني لوحدي».

وأضافت في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء: «الشهيد مش خسارة في مصر، ولدي ابني عمار، وعندي استعداد أقدمه لمصر لكنه لسه قاصر».

ووجهت رسالة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة والشعب المصري، قائلة: «كل عام والشعب المصري بخير، وأقدم تحية لضباط الشرطة وأدعيلهم ربنا يحميهم من كل مكروه وسوء، وأنا بعتبرهم كلهم ولادي».

ووجهت كلمة لأمهات الشهداء، قائلة: «ربنا يصبركم وأنتم أبطال لأنكم أنجبتم أبطال، وشيء يسعدنا إننا أمهات شهداء وإن ربنا اصطفانا، الفراق صعب طبعًا لكنهم مش خسارة في مصر».

واحتفلت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بعيد الشرطة الـ67، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين بالدولة.