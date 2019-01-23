محمد صبحي: ما يحدث للفن حاليا يمزق عناصره

قال الفنان محمد صبحي، إن ما يشهده الفن المصري حاليًا من أوضاع هو تمزيق لكل عناصر الحقل الفني، معقبًا: «الفن المصري يصنعه الفنانون المصريون، وفلوس الفنانين المصريين جاهزة»

وأضاف «صبحي»، خلال لقائه مع برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، أن الفنانين المصريين هم الذين احتجوا في وزارة الثقافة في عهد الإخوان المسلمين، وهم الذين تصدروا حركة حقيقية في ثورة 30 يونيو.

وتابع: «مين اللي ناموا على الأرض في وزارة الثقافة أيام حكم الإخوان؟ هما دول الفنانين اللي كانوا في حركة حقيقية في 30 يونيو واللي كانوا عليها قضايا»، مشيرًا إلى أنه تم رفع الكثير من القضايا على الفنانة إلهام شاهين في تلك الفترة، لكنها تصدت لها بشجاعة.

وأوضح أن الفنانين الذي يقدمون ما وصفه بأعمال البلطجة والعنف هم المتواجدون على الساحة حاليًا، متابعًا: «اللي الدولة متضايقة منهم اللي بيقدموا السلاح والمخدرات هما اللي هيشتغلوا، وده تناقض».