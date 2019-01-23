التصديق على أحكام المؤبد لمتهمي «اللجان النوعية لجماعة الإخوان»

دفاع المتهمين: المتهمون أعلنوا فى محبسهم بقرار التصديق.. وسنطعن عليه خلال 60 يومًا أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية

صدق الحاكم العسكرى، وزير الدفاع، على حكم محكمة الجنايات العسكرية، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد في القضية رقم 185عسكرية لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية لجماعة الإخوان» بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والقيام بعمليات عنف.

وأوضح خالد المصري عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أنه جرى إعلان المتهمين فى محبسهم بقرار التصديق على الحكم كما هو دون أي تخفيف أو إلغاء، موضحا أن الحكم له درجة تقاضى أخرى أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، بدأت من وقت إعلان المتهمين رسميا بقرار التصديق وتستمر حتى 60 يوما.

كانت المحكمة العسكرية، قضت فى يوليه 2018 بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد في القضية 185عسكرية لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية لجماعة الإخوان» بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والقيام بعمليات عنف.

وجاءت أحكام المؤبد لكلا من: "كريم صادق سعد، وصفوت إبراهيم أحمد عارف، وإسلام محمد خلاف، وإبراهيم محمد العزب، ووائل محمد عطا، ومصطفى صلاح الدين همام، وأسامة مصطفى محمد، وأحمد الشحات مرسى، وعمر محفوظ، وأحمد أبو بكر ومحمد على ياسين".

وذكر التحقيقات أن المتهمين أسسوا على خلاف أحكام القانون، عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.

كما نسبت النيابة للمتهمين، الانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين باقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه وتهديهم بالأسلحة النارية، وإشعال النيران فى عدد من السيارات المتواجدة بالجراج.