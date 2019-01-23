بويل يشجع لاعبي التنس على العمل تحت قيادة مدربات

قال لاعب التنس الفرنسي لوكاس بويل اليوم الأربعاء، إن على المزيد من اللاعبين التفكير بشأن التدرب تحت قيادة مدربات، وذلك عقب تأهله اليوم إلى الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وتغلب بويل على الكندي ميلوس راونيتش 7 / 6 (7 / 4) و6 / 3 و6 / 7 (2 / 7) و6 / 4 اليوم في دور الثمانية لأستراليا المفتوحة ليتأهل إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وجاء ذلك بعد أشهر من بداية تدرب بويل تحت قيادة الفرنسية إميلي موريسمو، المدربة السابقة للنجم البريطاني آندي موراي.

ولدى سؤال بويل عقب المباراة عما إذا كان على لاعبين آخرين اتباع خطاه في العمل تحت قيادة مدربة، قال اللاعب الفرنسي "ينبغي عليهم ذلك".

وقال بويل إن مدربته موريسمو "تتمتع بالعقلية المناسبة ، فهي تعرف كل شيء عن التنس. الأمر لا يتوقف على كون المدرب ذكر أو أنثى. هذا ليس مهما، وإنما يجب فقط معرفة ماذا يقدم المدرب، سواء ذكر أو أنثى."